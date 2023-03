Clarence Seedorf in rvc van KNVB

De 46-jarige Seedorf laat weten: „Ik dank de KNVB en de RvC voor het vertrouwen en de waardering. Als commissaris kan ik mijn kennis en ervaring delen met mijn collega’s binnen de KNVB met als doel positief bij te dragen aan het spel waar we allemaal zoveel van houden.”

Indrukwekkend palmares

Seedorf kwam 87 keer uit voor het Nederlands elftal. De middenvelder was present op het WK 1998 en de EK’s van 1996, 2000 en 2004. Met Ajax, Real Madrid en AC Milan (twee keer) won hij de Champions League.

"We kijken uit naar de samenwerking met Clarence"

Jan Albers, voorzitter van de rvc, is blij met de kandidatuur van Seedorf: „Het is mooi om te zien dat oud-spelers van grote naam zich willen inzetten voor het Nederlandse voetbal. Zijn eerste prioriteit binnen de rvc ligt natuurlijk op het voetbaltechnische vlak. We kennen Clarence echter niet alleen als een geweldige speler, maar ook als een maatschappelijk betrokken mens, iemand die verder kijkt dan alleen zijn eigen wereld. Juist in een rol als commissaris is dat erg waardevol. We kijken uit naar de samenwerking met Clarence.”