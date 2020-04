UEFA-meeting: Meerderheid Europese bonden wil stoppen met voetballen

Dit kwam naar voren in de ’telemeeting’ van de UEFA met de 55 leden. Twee weken geleden werden België en Nederland (met Ajax in het bijzonder) gedreigd met uitsluiting voor het Europese voetbal van volgend seizoen als de stekker uit de competitie zou worden getrokken. Ook verschoof de UEFA de eerder gestelde deadline van 3 augustus naar eind augustus.

Toeschietelijker

Na het overleg heeft de UEFA zich een stuk toeschietelijker opgesteld naar wat leeft onder de nationale bonden, maar zal een besluit niet eerder vallen dan donderdag, wanneer het uitvoerend comité deze zaak bespreekt. Intussen beraadt de UEFA zich over de positie van clubs in landen waar de competitie niet wordt uitgespeeld, maar die nog niet zijn uitgeschakeld in één van de twee grote Europese clubtoernooien.

Voetbalbonden zoals in Duitsland, Italië, Spanje en Engeland die het seizoen graag toch willen afmaken, krijgen de vrijheid van de UEFA om dit waar mogelijk te bewerkstelligen. Wel is de Europese voetbalbond van mening dat het nieuwe voetbaljaar 2020-2021 niet in gevaar mag komen en daarom september en oktober te laat is om het huidige seizoen uit te spelen.