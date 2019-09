Visser beheerst de kunst van het pieken

Nadine Visser snelt in het Olympisch Stadion van Berlijn op de 100 meter horden naar een tijd van 12,72. Ⓒ BSR Agency

AMSTERDAM - Eind deze maand zijn de wereldkampioenschappen atletiek in Doha. In aanloop daar naartoe groeit de vorm van hordenloopster Nadine Visser, die het tot kunst heeft verheven op het juiste moment in topvorm te verkeren. Zondag finishte ze in Berlijn in 12,72 op de 100 meter horden, één honderdste boven haar eigen Nederlands record.