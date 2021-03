Live Eredivisie: PEC ontvangt VVV

Bekijk hier alle opstellingen, doelpuntenmakers en uitgebreide statistieken van de duels in de Eredivisie.

VVV, dat zich afgelopen week ontdeed van trainer Hans de Koning, reist naar Zwolle in de wetenschap dat de voorsprong op nummer 16 Willem II maar één punt is. Hoe presenteert de nieuwe coach Jos Luhukay zich met zijn ploeg tegen PEC, dat vier punten meer heeft?

Vanaf 14.30 uur barst de strijd om plaats 2 los. PSV (55 punten) verdedigt in Alkmaar de voorsprong van drie punten op AZ, dat er 52 heeft. Tegelijkertijd zit Vitesse op het vinkentouw. De Arnhemmers hebben er 51 en ontvangen om 14.30 uur Willem II in het Gelredome.

Teun Koopmeiners en Myron Boadu gaan zondagmiddag de strijd aan met PSV. Ⓒ BSR Agency

Om 16.45 uur volgt vervolgens de wedstrijd tussen Heracles Almelo en Sparta Rotterdam, terwijl koploper Ajax dit Eredivisie-weekeinde afsluit. De ploeg van Erik ten Hag treedt om 20.00 uur in de Johan Cruijff ArenA aan tegen ADO Den Haag.

Feyenoord

Feyenoord slaagde er zaterdag niet in om de thuiswedstrijd tegen FC Emmen te winnen. De ploeg van trainer Dick Advocaat moest genoegen nemen met een gelijkspel: 1-1. Orkun Kökcü schoot Feyenoord in de 37e minuut via het lichaam van Miguel Araujo op voorsprong. Michael de Leeuw benutte in de 79e minuut een strafschop voor Emmen. Inmiddels leed Feyenoord dit jaar al vaker puntenverlies in de Eredivisie dan in heel 2020...

Feyenoord blijft tegen FC Emmen steken op 1-1. Ⓒ ANP

FC Utrecht

Om 16.30 uur werd door Fortuna Sittard en FC Utrecht de voetbalzaterdag afgetrapt. Door een late goal van invaller Adrian Dalmau nam FC Utrecht de punten mee uit Limburg. De Spaanse spits stond slechts vijf minuten in het veld toen hij de bevrijdende goal voor de uitploeg maakte.

RKC

RKC Waalwijk won de thuiswedstrijd tegen FC Groningen met 3-1. De Brabanders van coach Fred Grim versloegen Groningen door slordigheden bij de bezoekers in de beginfase af te straffen met twee doelpunten van Thijs Oosting. Ahmed El Messaoudi scoorde voor de bezoekers. Sylla Sow maakte er nog 3-1 van.

Vrijdag werd Eredivisie-speelronde 27 ingeleid met een wedstrijd zonder doelpunten. In het Abe Lenstra Stadion eindigde SC Heerenveen-FC Twente in 0-0.

Uitslagen en programma Eredivisie speelronde 27

Vrijdag

SC Heerenveen - FC Twente 0-0

Zaterdag

Fortuna Sittard - FC Utrecht 0-1

Feyenoord - FC Emmen 1-1

RKC Waalwijk - FC Groningen 3-1

Zondag

12.15 uur: PEC Zwolle - VVV-Venlo

PEC Zwolle - VVV-Venlo 14.30 uur: AZ - PSV

AZ - PSV 14.30 uur: Vitesse - Willem II

Vitesse - Willem II 16.45 uur: Heracles Almelo - Sparta Rotterdam

Heracles Almelo - Sparta Rotterdam 20.00 uur: Ajax - ADO Den Haag

