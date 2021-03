Live Eredivisie: SC Heerenveen ontvangt FC Twente

Bekijk hier de statistieken en uitslagen van de Eredivisie.

Op vrijdag wordt het voetbalspektakel geopend met een kraker om de play-offplaatsen. SC Heerenveen moet winnen van FC Twente wil het zicht houden op Europees voetbal, terwijl de Tukkers ook hun slechte reeks zullen moeten zien te doorbreken.

Wout Brama

Wout Brama maakt vrijdagavond in het duel met Heerenveen na maanden afwezigheid zijn rentree in het basiselftal van FC Twente. Dat heeft trainer Ron Jans besloten. De aanvoerder was geblesseerd. Vorige week keerde hij als invaller al terug in de wedstrijd tegen AZ.

Vaclav Cerny en Julio Pleguezuelo ontbreken nog bij FC Twente. De twee zijn langdurig geblesseerd.

Het duel in Heerenveen begint om 20.00 uur.

Zaterdag

De zaterdag begint met twee ploegen die het de laatste tijd goed doen: Fortuna Sittard en FC Utrecht. Later moet Feyenoord in eigen huis zien af te rekenen met hekkensluiter FC Emmen, om aan te haken bij de top vier en het slotstuk van de zaterdag is RKC Waalwijk tegen FC Groningen.

Zondag

Naast de topper tussen AZ en PSV speelt op zondag ook de koploper om 20.00. Ajax sluit het weekend af thuis tegen ADO Den Haag. De Amsterdammers zijn heel 2021 ongeslagen, terwijl ADO op 9 januari voor het laatst won.

Daarvoor staan PEC Zwolle - VVV-Venlo (12.15), Vitesse - Willem II (tegelijkertijd met de topper om 14.30) en Heracles Almelo - Sparta (16.45) nog op het menu.

Programma

Vrijdag

20.00 uur:C Heerenveen - FC Twente

Zaterdag

16.30 uur: Fortuna Sittard - FC Utrecht

20.00 uur: Feyenoord - FC Emmen

21.00 uur: RKC Waalwijk - FC Groningen

Zondag