Van Gerwen raakt door valse start titel bij Masters kwijt

Van Gerwen stelde zichzelf voor 2020 weer nieuwe doelen. De eerste opdracht luidde om de ’juiste afstellingen’ te vinden voor zijn nieuwe pijlen. Dat is nog gelukt, zo bleek in Milton Keynes. De drievoudig wereldkampioen is recent overgestapt naar Winmau, waardoor hij ook naar ander materiaal is overgestapt. Zo gooide Mighty Mike bij de Masters voor de eerste keer een officieel toernooi met de nieuwe pijlen, waarbij de definitieve set-up dus nog moet worden vastgesteld. „Ik merkte dat bij mijn andere pijlen de grip er een beetje af was. Verder vind ik het af en toe leuk om nieuwe spullen te testen. En natuurlijk nieuwe uitdagingen, ook niet onbelangrijk. De absolute wil om te winnen, die moet er ook zijn met andere pijlen”, liet Van Gerwen in aanloop weten.

Valse start

Van Gerwen stond vorig jaar ook al in de eerste ronde tegenover Clayton. Destijds won hij wel met een gemiddelde van 99,12 met 10-5 in legs. Dit keer kende Van Gerwen, nog altijd de nummer één van de wereld, direct een moeizame start. Zo moest hij in de eerste drie legs tweemaal zijn eigen beurt inleveren en keek daardoor tegen een verrassende 0-3 achterstand aan. Bij de eerste break stapte Van Gerwen met een 1-4 achterstand het podium af.

Het herstel diende zich eventjes aan in het tweede gedeelte van de partij, waarin Van Gerwen van de vijf legs er vier won en zo de stand weer volledig in balans bracht: 5-5. De kenmerkende turbo - waarmee de Nederlander in het (recente) verleden menig opponent sloopte - wist hij dit keer niet te vinden. Het vervolg bleef moeizaam gaan. Zo moest hij zich opnieuw zien terug te knokken van een achterstand (5-8). Dat gat kreeg de Vlijmenaar echter niet meer gedicht, ook al gooide hij met drie pijlen nog wel een score van 164 van het bord. Een gemiddelde van 94,24 bleek niet voldoende om het nieuwe seizoen met een goed gevoel te kunnen beginnen.

Uiteindelijk moest hij Clayton feliciteren met de overwinning (6-10). Zo kwam een einde aan de indrukwekkende reeks van twintig opeenvolgende winstpartijen op de Masters. De laatste vijf edities werden namelijk allemaal door Van Gerwen winnend afegsloten. Eén ding werd vrijdagavond in elk geval duidelijk en dat is dat hij met de nieuwe pijlen zijn draai nog moet vinden.

Van Gerwen enige Nederlander

Van Gerwen was in Milton Keynes de enige Nederlandse troef onder de zestien deelnemers. De kwartfinales, halve eindstrijd en finale staan voor zaterdag en zondag op het programma.

Na de Masters reist het circus door naar Aberdeen. Daar begint aanstaande donderdag de Premier League Darts, waar een herhaling van de WK-eindstrijd tussen Van Gerwen en Wright op het programma staat.

Uitslagen eerste ronde Masters