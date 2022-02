Wereldgoal Beerenstein geeft tegenvallend openingsduel op Tournoi de France wat glans

Het Nederlands elftal van Mark Parsons legde bepaald geen denderende eerste helft op de mat. Zo oogde Sari van Veenendaal bij vlagen erg onzeker en verslikte Stefanie van der Gragt zich in een op het eerste oog simpele terugspeelbal. Vivianne Miedema toonde zich wel gretig, maar had bij de grootste mogelijkheid die ze kreeg ruzie met de bal. Aan de overkant van het veld kreeg Brazilië twee forse mogelijkheden. Eerst werd een 3-tegen-1 situatie slecht uitgespeeld, waardoor Van Dongen er nog tussen kon komen. Niet veel later werd een vrije kopkans op onbegrijpelijke wijze gemist, waardoor Oranje met 0-0 de rust kon halen.

Lineth Beerenstein loopt juichend weg na haar wereldgoal tegen Brazilië. Ⓒ ANP/HH

Naarmate het eerste uur voorzichtig verstreek kwam Oranje wat dan eindelijk wat beter in haar spel. Combinaties gingen beter lopen en het balbezit van Brazilië bleef steeds meer van korte duur. Uit het niets volgde daarop ook een voorsprong, toen Sherida Spitse een werkelijk perfect afgemeten dieptepass verstuurde richting Beerenstein. De aanvalster bleef goed naar de bal kijken en volleyde de bal met de vreef perfect over keepster Letícia da Silva heen.

De treffer van Beerenstein bleek een spaarzaam hoogtepunt, want grip op het duel kreeg Oranje na de goal niet. Brazilië kon enkele malen gevaarlijk worden door slordigheden aan de kant van Nederland, maar was zelf ook zeer onnauwkeurig en kon het niet afstraffen. Een minuut of tien voor tijd had Miedema het duel nog kunnen beslissen, maar zij schoot in behoorlijk vrije positie recht op Da Silva.

Merel van Dongen gelooft haar ogen niet als arbiter Stephanie Frappart naar de stip wijst en bovendien geel toont. Ⓒ ANP/HH

Zo kon het gebeuren dat Nederland alsnog het deksel op de neus kreeg. Koud ingevallen mocht superster Marta kort voor tijd namelijk aanleggen vanaf elf meter, doordat haar ploeg een wel erg makkelijk gegeven penalty had gekregen na vermeend hands van Van Dongen. De verdedigster moest het bovendien bekopen met geel, en pakte vlak voor het einde van de wedstrijd uit frustratie ook nog haar tweede. Gezien het spelbeeld was de 1-1 verdiend, al waren de druiven na het laatste fluitsignaal natuurlijk het zuurst voor Oranje. De 0-1 van Beerenstein bleef er desalniettemin één voor de eeuwigheid.

Het Tournoi de France, een vierlandentoernooi, wordt door bondscoach Parsons gebruikt als voorbereiding op het komende EK en loopt nog tot en met 22 februari. Oranje zal op het toernooi nog twee wedstrijden afwerken. Op zaterdag 19 februari is Finland de tegenstander in Le Havre, drie dagen later sluit de ploeg van Parsons in diezelfde stad af tegen Frankrijk.