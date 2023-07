Peter Bosz laat basiself hele wedstrijd staan bij oefenzege op Forest

Het oefenduel in het goed gevulde Philips Stadion was de afsluiting van de Fandag en de laatste serieuze test voor het duel om de Johan Cruijff Schaal met kampioen Feyenoord, dat vrijdag wordt gespeeld in De Kuip. De woensdag erna staat het eerste duel in de derde voorronde van de Champions League tegen Sturm Graz op het programma voor PSV.

Bij PSV was er zoals verwacht een basisplaats voor Walter Benitez, die door Bosz is aangewezen als eerste doelman voor het nieuwe seizoen. De PSV-trainer liet Benitez en Joël Drommel in de voorbereiding een concurrentiestrijd uitvechten. Nu de keuze, net als vorig seizoen op Benitez is gevallen, is een vertrek, normaal gesproken op huurbasis, van Drommel bespreekbaar. De 26-jarige goalie wil niet weer een heel seizoen op de bank zitten, iets waar PSV begrip voor heeft, waarbij meespeelt dat zijn salaris ruim bemeten is voor de rol van reservekeeper. Op de linksbackpositie, waar eerder Phillipp Mwene een voorsprong leek te hebben, had Bosz nu toch weer gekozen voor Patrick van Aanholt.

Babadi

De jonge Isaac Babadi speelde op het middenveld, op de positie die normaal gesproken was voorbehouden voor Xavi Simons en die vacant is na diens vertrek naar RB Leipzig via Paris Saint-Germain. De 18-jarige Babadi heeft zich sterk gemanifesteerd in de voorbereiding en heeft zich voorlopig in het team gespeeld. Babadi is een Nederlandse jeugdinternational met roots in Sierra Leone, die door PSV vijf jaar geleden is gescout in de jeugd van NEC. Naast Babadi speelden Joey Veerman en Ibrahim Sangaré op het middenveld. De Ivoriaan wordt begeerd door Nottingham Forest, dat al enige tijd serieus in de markt is voor hem.

PSV kwam sterk uit de startblokken en drukte Nottingham direct in het defensief. Recordaankoop Noa Lang zorgde voor de meeste dreiging en kreeg het publiek op de banken met enkele creatieve acties. Ondanks het overwicht wist PSV weinig uitgespeelde kansen te creëren. De beste scoringskans was voor Bakayoko, die op doel kopte nadat Lang de bal bij hem op het hoofd had gelegd. Benitez moest aan de overzijde reddend optreden bij een boogbal van Morgan Gibbs-White van Nottingham Forest.

Negentig minuten

Na rust was PSV dreigender en kwamen er kansen voor Babadi en Lang, waarna Bakayoko de score opende met een in de hoek geplaatst schot van buiten de zestien. Het team van Bosz bracht de voorsprong vervolgens eenvoudig over de meet. Bosz liet de elf basisspelers de negentig minuten vol maken, wat betekende dat onder anderen Ricardo Pepi, de tweede dure aankoop, niet in actie kwam. De negentig minuten voor de basiself was om inhoud te creëren met het oog op de wedstrijden om het echie die eraan zitten te komen en waarin PSV vermoedelijk meer tegenstand gaat krijgen dan van Nottingham Forest.