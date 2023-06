Racisme in Valencia leidt tot ’Vinícius-wet’ in Rio

Volgens de gedeputeerde die het initiatief nam voor de wet, versterkte het nieuwe racisme tegen Real Madrid-speler Vinícius afgelopen maand in Valencia de noodzaak voor strengere regels. De bestuurder noemde de steun voor het wetsvoorstel „een belangrijke stap in de strijd tegen racisme in voetbalstadions.” De gouverneur moet nog akkoord gaan met de wet.

Sinds zijn komst naar Madrid in 2018 is de 22-jarige Vinícius regelmatig slachtoffer van racistische uitingen. Vorige maand ging het nog mis in de uitwedstrijd tegen Valencia. Drie mensen kregen hiervoor een boete opgelegd van 5000 euro en een verbod tot het bezoeken van sportstadions van een jaar.