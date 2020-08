Ruud Vormer loopt ’Belgische dubbel’ met Club Brugge mis

Antwerp overdonderde Club Brugge in de beginfase. ’The Great Old’ creëerde kans op kans en kwam in de 25e minuut verdiend op voorsprong. Balverlies van Ruud Vormer leidde een snelle tegenaanval van Antwerp in. Simen Juklerød legde de bal in het strafschopgebied breed op de meegelopen Refaelov, die de 1-0 intikte. De Israëliër maakte in 2015 ook al de winnende treffer in de bekerfinale, toen namens Club Brugge tegen Anderlecht (2-1).

Club Brugge, de ploeg van de Nederlandse aanvoerder Vormer, wist amper kansen af te dwingen. Alleen aan het begin van de tweede helft was de blauw-zwarte formatie een paar keer gevaarlijk.

Voor Antwerp is het de eerste hoofdprijs sinds 1992, toen de viervoudig kampioen van België ook de beker won.