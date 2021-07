Organisatie Grand Prix in Zandvoort gaat nog steeds uit van vol huis

De race in Zandvoort wordt verreden op 5 september. Door de oplopende besmettingen heeft het demissionaire kabinet tot 13 augustus maatregelen getroffen wat betreft horeca en evenementen.

Het is niet voor niets dat de organisatie van de Dutch Grand Prix hoopvol is over ‘plan-A’. In het eerste weekeinde van september zijn veel meer mensen (volledig) gevaccineerd. Een sportwedstrijd staat op de ‘risicoladder’ ook nog een treetje lager dan discotheken, nachtclubs en festivals. Daarnaast hebben eerder Fieldlab-experimenten aangetoond dat grootschalige evenementen met testbewijzen, indien professioneel aangevlogen, prima kunnen verlopen.

,,Wij gaan volledig door met onze voorbereidingen”, stelt circuitdirecteur Robert van Overdijk. ,,We gaan ervan uit dat de huidige maatregelen van de overheid dusdanig doeltreffend zijn, dat we nog steeds de Grand Prix met een vol huis kunnen organiseren.”

Bekijk ook: Goed nieuws voor Zandvoort richting Grand Prix van Nederland

Zandvoort verwacht op 3, 4 en 5 september ruim 100.000 toeschouwers per dag. Alle vergunningen zijn inmiddels ook verleend door de gemeente. Minister Hugo de Jonge verkondigde eind mei nog dat begin september mogelijk alle coronamaatregelen van tafel zijn. Die kans lijkt nu een stuk kleiner, maar met het hanteren van de eis van een vaccinatie- of negatief testbewijs is een groot Max Verstappen-feest alsnog haalbaar. Daar zijn alle voorbereidingen in Zandvoort inmiddels ook op gericht.

Ook de organisatie van de race in Spa-Francorchamps, een week eerder, gaat op die manier werken. In België zijn maximaal 75.000 fans welkom, die een testbewijs moeten overleggen. Bij de laatste Formule 1-race in Oostenrijk waren voor het eerst weer tienduizenden fans aanwezig. Ook de komende wedstrijden in Silverstone en Boedapest gaan de poorten open voor toeschouwers, als die een vaccinatiebewijs of negatieve test kunnen laten zien.