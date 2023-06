Opmerkelijk: oud-Ajacied Viktor Fischer (29) stopt per direct met voetbal

De voornaamste reden om zo’n jonge leeftijd te stoppen, komt door de eerdergenoemde clubs. Hij was bij Antwerp en AIK niet meer nodig. Een pijnlijk einde voor een speler, die een mooie carrière voor de boeg leek te hebben.

Zo’n tien jaar geleden brak Fischer door bij Ajax. Voor de Amsterdammers scoorde hij 33 goals in 111 wedstrijden. Fischer werd twee keer kampioen bij Ajax en ging in 2016 naar het Engelse Middlesbrough. Tijdens zijn periode in Amsterdam had Fischer al meermaals last van blessures. Dat is hem nu uiteindelijk fataal geworden.