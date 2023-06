Ruud ondanks valse start naar laatste zestien, Rune maakt indruk

Zhang kon als eerste Chinese tennisser sinds Kho Sin-Khie in 1936 de laatste zestien in Parijs halen. De nummer 71 van de wereldranglijst, die voor dit toernooi nog geen partij in het hoofdtoernooi van een grandslamtoernooi had gewonnen begon goed en won de eerste set tegen Ruud met 6-4. Een break tegen op 5-4 kostte hem echter de tweede set. Ruud won daarna gemakkelijk de derde set en had genoeg aan een break in de vierde set om de partij uit te kunnen serveren.

De Noor, die vorig jaar de finale verloor van Rafael Nadal, neemt het in de vierde ronde op tegen de winnaar van de partij tussen de Chileen Nicolas Jarry en de Amerikaan Marcos Giron.

Bekijk hier het matchpoint.

Ruud zei een beetje gefrustreerd te zijn over het begin van zijn wedstrijd. „Ik begon niet zo goed als ik had gewild. Hij speelde heel goed en ik vond geen gaten in zijn spel. Gelukkig sloeg hij enkele zwakke ballen op 5-4 in de tweede set. Ik pakte de break en de set en begon daarna beter te spelen.”

Holger Rune maakt indruk

Holger Rune bereikte overtuigend de vierde ronde. De als zesde geplaatste Deense tennisser won in drie sets van Genaro Alberto Olivieri uit Argentinië. De setstanden waren 6-4 6-1 6-3.

Rune neemt het in de vierde ronde op tegen de winnaar van de partij tussen de Argentijn Francisco Cerundolo en de Amerikaan Taylor Fritz.