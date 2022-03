Michael Boogerd: ’Mathieu van der Poel wordt nóg beter’

Premium Wielrennen

Kruijswijk: ’Podium in grote ronde nog steeds mogelijk’

Steven Kruijswijk is de man die het Nederlandse wielrennen in de Giro d’Italia van 2016 liet ruiken aan de eindzege in een grote ronde, maar na zijn dramatische val in een sneeuwwal eindigde hij uiteindelijk als vierde. Drie jaar later, in de Tour de France, was daar dan toch die voor de Brabander l...