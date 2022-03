Ajax weer met Gravenberch, Feyenoord met Trauner en Malacia

Ajax begint om 14.30 uur dus met een ongewijzigde basisformatie aan de thuiswedstrijd tegen Feyenoord. Trainer Erik ten Hag heeft vertrouwen in de elf spelers die dinsdag aan het verloren duel met Benfica (0-1) in de Champions League begonnen.

Ajax verdedigt de koppositie in de Eredivisie. De club heeft een voorsprong van 2 punten op PSV, dat later op zondag in actie komt tegen Fortuna Sittard. Feyenoord begint met een achterstand van 8 punten op de lijstaanvoerder aan het duel in de uitverkochte Johan Cruijff ArenA.

Opstelling Ajax: Onana; Mazraoui, Timber, Martinez, Blind; Alvarez, Gravenberch, Berghuis; Antony, Haller en Tadic

Feyenoord begint om 14.30 uur dus met Gernot Trauner en Tyrell Malacia aan de uitwedstrijd tegen Ajax. Beide verdedigers misten donderdag het gewonnen thuisduel met Partizan Belgrado (3-1) in de Conference League. Trauner moest in isolatie na een positieve coronatest en Malacia was licht geblesseerd.

Arne Slot mag Feyenoord ook weer coachen. Hij testte afgelopen week eveneens positief op corona, net als Marcus Pedersen die op de bank plaatsneemt in de uitverkochte Johan Cruijff ArenA. Reiss Nelson, Cyriel Dessers en Luis Sinisterra vormen de aanval van Feyenoord. Bij de bezoekers ontbreken de geschorste spelmaker Orkun Kökcü en geblesseerde doelman Justin Bijlow.

Feyenoord begint de ontmoeting met een achterstand van 8 punten op Ajax, dat de Eredivisie aanvoert. De nummer 3 van de ranglijst verloor de vijf laatste duels met de rivaal uit Amsterdam. Ajax en Feyenoord wonnen nog nooit zes duels op rij van elkaar.

Opstelling Feyenoord: Marciano; Geertruida, Trauner, Senesi, Malacia; Aursnes, Til, Toornstra; Nelson, Dessers en Sinisterra