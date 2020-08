Live Formule 1: wat kan Max Verstappen uitrichten?

Max Verstappen stuurt zijn Red Bull-bolide over het Circuit de Catalunya. Ⓒ ANP/HH

Max Verstappen is tijdens de Grand Prix van Spanje vanaf de derde plek van start gegaan. In de kwalificatie waren alleen de Mercedessen van Lewis Hamilton en Valtteri Bottas sneller. Direct na de start schoof Verstappen op naar de tweede plaats achter Hamilton. Onze verslaggever Erik van Haren is ter plekke en doet verslag van de race. Volg hieronder aan de hand van zijn tweets live de Grand Prix van Spanje.