Gertjan Verbeek boekt met Almere City eerste zege in bijna twee maanden

Na zeven competitieduels op een rij zonder winst kon Almere City de punten goed gebruiken. De ploeg kende in ieder geval de start die het nodig had. Al na twaalf minuten had het een dubbele voorsprong te pakken via twee keer Jonas Arweiler. Jellert van Landschoot maakte voor rust al de aansluitingstreffer, maar Helmond wist in het restant geen gelijkmaker meer af te dwingen. Ook kreeg aanvaller Jossue Dollet in de slotfase nog rood voor de thuisploeg na een kopstoot.

De situatie voor Almere City is desondanks niet ineens heel rooskleurig. Na dertien wedstrijden staat de ploeg op de achttiende plaats met twee punten minder dan nummer zeventien Helmond Sport.

Er werden nog twee duels gespeeld in de eerste divisie. Jong Ajax ontdeed zich in eigen huis eenvoudig van Telstar. Danilo en twee keer Naci Ünüvar verzorgden de doelpunten bij de 3-0 overwinning. Jong PSV zette Jong AZ te kijk via goals van Maximilliano Romero en Jenson Seelt: 2-0.