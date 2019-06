Ferrari boos: ’Dit is een foute beslissing’

Bekijk ook: Verstappen niet bestraft en blijft winnaar

„Natuurlijk ben ik nu heel blij. Het waren best wel stressvolle uren”, zei de Formule 1-coureur van Red Bull over de tijd die hij na zijn glorieuze finish moest wachten voordat de definitieve uitspraak bekend was. „Ik vind dat ze de juiste beslissing hebben genomen, zeker ook voor de Formule 1.”

Verstappen passeerde enkele ronden voor het einde Ferrari-coureur Charles Leclerc, die op dat moment de leiding had. De wagens van beide rijders raakten elkaar bij die inhaalactie in de bocht. De Nederlander en de Monegask moesten anderhalf uur na afloop van de race tekst en uitleg geven over het race-incident. Weer bijna twee uur later was de jury er uit: Verstappen had de regels niet overtreden en behield zijn overwinning.

Ferrari was het oneens met de gang van zaken. „Dit is een foutieve beslissing”, liet de Italiaanse renstal weten. „In het belang van de Formule 1 laten we deze zaak echter rusten.”