Leeuwinnen op EK tegen Portugal, geen toernooien voor Rusland

Portugal werd door Rusland uitgeschakeld in de play-offs en mag nu alsnog meedoen. Russische teams mogen komend seizoen ook niet meedoen aan Europese toernooien bij zowel de mannen als de vrouwen.

De Leeuwinnen, die titelverdediger zijn, treffen op 9 juli tijdens de openingsronde van het EK Zweden, daarna volgt de wedstrijd tegen Portugal en Zwitserland is de laatste tegenstander.

De UEFA schorste de Russische bond eerder dit jaar vanwege de invasie in Oekraïne. Rusland viel het buurland op 24 februari binnen en bezet nog steeds delen in het oosten van het land.

Over Belarus, een bondgenoot van Rusland, is niets bekendgemaakt. De UEFA oordeelde in februari dat Belarus alle thuiswedstrijden op neutraal terrein moet spelen. De Oranjevrouwen weigerden begin april tegen Belarus aan te treden voor de WK-kwalificatie, vanwege de oorlog in Oekraïne.

Clubtoernooien

De UEFA maakte voorts bekend dat alle Russische ploegen ook komend seizoen zijn uitgesloten van deelname aan de Champions League, Europa League en Conference League.

Ook de Women’s Champions League en de UEFA Youth League zullen geen Russische deelnemers begroeten. Rusland krijgt wel coefficienten toegekend. De UEFA rekent het land het laagste aantal punten toe dat het in de afgelopen vijf seizoenen heeft verdiend: 4.333.

Euro 2028/2032

Tot slot kan Rusland fluiten naar het organiseren van de EK’s van 2028 of 2032, waarvoor het zich onlangs - temidden van al het oorlogsgeweld - had aangeboden. De UEFA maakt nu al bekend dat Rusland niet verkiesbaar is als gastheer voor de toernooien.