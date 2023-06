Premium Het beste van De Telegraaf

‘Hier heb ik het uiteindelijk allemaal voor gedaan’ Zaalhockeyfenomeen Boris Burkhardt (26) gaat voor nieuwe interlandcarrière op het veld

Door Steven Kooijman

Boris Burkhardt. Ⓒ ProShots

EINDHOVEN - Hij is een opvallend verschijning in het gelegenheidselftal dat hockeybondscoach Jeroen Delmee voor de eerste zomerse Pro League-week samenstelde. Boris Burkhardt (26) is naast een begenadigd zaalhockey-international nu dus ook in het bezit van een drietal caps als veldhockeyer.