Ook afgedankte Thomas Müller en Mats Hummels weer op EK voetbal

Aanvaller Thomas Müller en verdediger Mats Hummels kregen een plek in de 26-koppige selectie. Het tweetal was meer dan twee jaar afwezig bij het nationale voetbalteam.

Löw besloot Müller en Hummels in het najaar van 2018, in de nasleep van het mislukte WK in Rusland, niet meer op te roepen. Hij wilde verjongen, maar is niet echt geslaagd in zijn opfrispogingen. Müller en Hummels presteerden daarentegen het afgelopen seizoen zo goed bij hun clubs, dat Löw eigenlijk niet meer om de gelouterde spelers heen kon. De 31-jarige Müller, die dit seizoen weer landkampioen is geworden met Bayern München, speelde al honderd interlands. De 32-jarige Hummels, die zijn waarde bewees bij Borussia Dortmund, staat op zeventig ’caps’.

Verdediger Jérôme Boateng van Bayern München, van wie Löw destijds ook afscheid nam als international, is niet teruggeroepen door de bondscoach.