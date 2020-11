Lewis Hamilton emotioneel na evenaring record Michael Schumacher

„Ik heb er eigenlijk geen woorden voor. Ik ben iedereen zo dankbaar. Het team, de mensen in beide fabrieken in Engeland… Ik ben zo trots op hen. En ik wil ook de mensen om mij heen en mijn familie bedanken”, snikte de Engelsman na zijn overwinning in Turkije.

„We hebben hier altijd van gedroomd toen ik jong was. Dit is zó belangrijk. Je moet je als kind nooit laten vertellen dat je iets niet kan of iets niet kan bereiken. Je moet nooit aan jezelf twijfelen en nooit opgeven”, vervolgde Hamilton.

Hamilton startte in Turkije slechts als zesde, had aanvankelijk een goede start, maar viel vervolgens weer iets terug. Toen hij uiteindelijk in een spectaculaire wedstrijd alsnog aan de leiding kwam, liep hij toch nog een halve minuut uit op de uiteindelijke nummer twee Sergio Pérez. „Dat is wat dit team doet. We waren niet tevreden met de kwalificatie, maar we hebben onszelf enorm verbeterd. Dat zegt alles over de instelling van iedereen.”

Lewis Hamilton is dolblij. Ⓒ ANP/HH

