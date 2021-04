Barcelona: ’We dachten dat niet meedoen aan de Super League een historische fout zou zijn’

„Barcelona deelt de visie van de meeste grote clubs in Europa, en belangrijker, denkt gezien het huidige socio-economische klimaat, dat er structurele hervormingen in het voetbal noodzakelijk zijn. Die moeten erop gericht zijn om de financiële situatie van de voetbalwereld te verbeteren”, zo schrijft de club. „Dit moet worden gedaan door de fans meer en hoogstaander spektakel te bieden. Zo kunnen we de fanbase misschien zelfs uitbreiden.”

Onze beslissing was dan ook gemaakt in de overtuiging dat het een historische fout zou zijn om de kans een van de oprichters van dit project te zijn te laten liggen”, zo gaat het statement verder. „Als een van de grootste sportclubs ter wereld is het altijd onze intentie om voorop te lopen. Dat is een onmisbaar deel van de identiteit van deze club.”

Toch is er een belangrijke voorbehoud over het deelnemen van Barcelona aan de (of een toekomstige) Super League. „Barcelona is altijd eigendom van haar leden. Die hebben het recht om een dergelijke beslissing definitief goed te keuren na het uitvoerig te hebben bestudeerd.”

Clubvoorzitter Joan Laporta had al eerder gereageerd. „De komst van een Super League blijft noodzakelijk. Het is van groot belang dat de grote clubs, die zorgen voor een aanzienlijk deel van de inkomsten, ook zeggenschap hebben over de verdeling van de inkomsten.”