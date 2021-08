Premium Het beste van De Telegraaf

Vitesse-coach Thomas Letsch geniet: ’Een van de beste avonden uit mijn carrière’

Vitesse coach Thomas Letsch is dolblij na de 1-0.

ARNHEM - Bij de festiviteiten na de geweldige Europese stunt van Vitesse tegen Anderlecht, waardoor de Arnhemmers de groepsfase van de Conference League hebben bereikt, werd de man van de avond Maxi Wittek even naar voren geschoven door zijn ploeggenoten. De Duitse linksback, die bij de 2-1 zege voor beide goals tekende, vierde even alleen het feestje met de fanatieke Arnhemse aanhang, die op een mooie Europese avond meeleefde met het team, zoals lang niet was vertoond in de Gelredome.