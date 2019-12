Trainer Valverde van FC Barcelona verwacht nog meer van Frenkie de Jong

Trainer Ernesto Valverde geeft Frenkie de Jong een klopje op zijn rug.

Trainer Ernesto Valverde is tevreden over het eerste half jaar van Frenkie de Jong bij FC Barcelona, maar hij verwacht nog meer van zijn zomeraanwinst. „Frenkie kan nog meer geven, zeker in het strafschopgebied van de tegenstander”, zei Valverde. „Hij heeft de kwaliteiten om ook in de laatste meters nog betrokken te zijn bij onze aanval. Daarin kan hij zich nog wel verbeteren.”