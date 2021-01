Corona blijft gaten slaan in Premier League

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Voetbal: Opnieuw duel Fulham uitgesteld vanwege coronavirus

13.26 uur: Fulham komt ook dit weekeinde niet in actie in de Engelse voetbalcompetitie. De uitwedstrijd van de Londenaren tegen Burnley van zondag is uitgesteld omdat er nieuwe gevallen van het coronavirus bij Fulham zijn vastgesteld.

Woensdag ging de competitiewedstrijd tussen Tottenham Hotspur en Fulham ook al niet door vanwege corona. De week na kerst hadden meerdere clubs op het hoogste niveau in Engeland met coronagevallen te maken. Er gingen geluiden op om de competitie voor twee weken stil te leggen om de competitie zo gelijk op te laten gaan. Voor de Engelse voetbalbond en de Premier League is dat tot nu toe geen optie.

Fulham heeft na dit weekeinde vijftien duels gespeeld. De meeste andere clubs zeventien wedstrijden.

Voetbal: Nu weer drie coronagevallen bij Real Betis

12.18 uur: Real Betis moet het zaterdag in de immer beladen derby tegen Sevilla doen zonder drie basisspelers. Joaquín, oud-PSV'er Andres Guardado en Martin Montoya hebben een coronabesmetting opgelopen en zitten in thuisisolatie, meldt de club uit Sevilla.

Het drietal verkeert in goede gezondheid maar zal het duel zaterdagmiddag thuis voor de televisie moeten volgen. Betis staat tiende in La Liga. Sevilla, de club van Luuk de Jong, is de nummer 4 in Spanje. Het duel begint om 16.15 uur.

Voetbal: Wil Boessen langer bij Helmond Sport

09.37 uur: Wil Boessen is ook de komende twee seizoenen trainer van Helmond Sport. De club uit de Keuken Kampioen Divisie heeft het contract met de coach en zijn assistent Frank van Kempen met twee jaar verlengd. De verbintenis met beiden liep na het huidige seizoen af.

Boessen (56) volgde in juni 2019 Rob Alflen op bij de club waar hij in 1999 zijn actieve voetbalcarrière had afgesloten. In zijn laatste jaar was hij al als trainer in de jeugdopleiding werkzaam. Daarna begon zijn loopbaan als hoofdtrainer bij onder meer Fortuna Sittard, VVV-Venlo, TOP Oss en FC Den Bosch.

"Er waait een fijne sportieve wind bij Helmond Sport met aansprekend voetbal en een echte winnaarsmentaliteit. Er is een hecht collectief ontstaan dat menig tegenstander doet beven. Ik ben erg blij dat we onder leiding van Wil en Frank die lijn verder kunnen doortrekken", liet voorzitter Philippe van Esch weten.

Wielerploeg Mitchelton-Scott wordt BikeExchange

08.42 uur: Wielerploeg Mitchelton-Scott heeft een nieuwe naam. Het team gaat voortaan door het leven als Team BikeExchange. Dat maakte de Australische WorldTour-ploeg zaterdag bekend. BikeExchange, een online verkoopplatform voor fietsen en fietsaccessoires, was al vijf jaar partner van het team en in 2016 co-sponsor. Het wordt nu voor minstens één seizoen hoofdsponsor. BikeExchange was eerder ook al naamsponsor voor de opleidingsploeg.

Mitchelton haakte na het afgelopen seizoen af als sponsor en met Bianchi, in plaats van Scott, koos het team ook voor een ander fietsenmerk. Een naamswijziging zat er dus al aan te komen. De Brit Simon Yates, de Colombiaan Esteban Chaves en de teruggekeerde Australiër Michael Matthews zijn de voornaamste renners van het team in 2021.