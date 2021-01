Naamsverandering wielerploeg Mitchelton-Scott

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Wielerploeg Mitchelton-Scott wordt BikeExchange

08.42 uur: Wielerploeg Mitchelton-Scott heeft een nieuwe naam. Het team gaat voortaan door het leven als Team BikeExchange. Dat maakte de Australische WorldTour-ploeg zaterdag bekend. BikeExchange, een online verkoopplatform voor fietsen en fietsaccessoires, was al vijf jaar partner van het team en in 2016 co-sponsor. Het wordt nu voor minstens één seizoen hoofdsponsor. BikeExchange was eerder ook al naamsponsor voor de opleidingsploeg.

Mitchelton haakte na het afgelopen seizoen af als sponsor en met Bianchi, in plaats van Scott, koos het team ook voor een ander fietsenmerk. Een naamswijziging zat er dus al aan te komen. De Brit Simon Yates, de Colombiaan Esteban Chaves en de teruggekeerde Australiër Michael Matthews zijn de voornaamste renners van het team in 2021.