Gouden Pieters: ’Ik durfde geen tweede te worden’

Amy Pieters grijpt de macht. Ⓒ Timsimaging

ALKMAAR - Ze is een soldaat die nooit verzaakt, zich altijd voor de volle honderd procent inzet. Vaak in dienst van anderen, dit keer kreeg ze zelf de gouden plak om haar nek gehangen. In Alkmaar, op zo’n dikke dertig kilometer van residentie Zwanenburg, kwam met het behalen van de Europese titel een droom uit voor de 28-jarige renster van Boels-Dolmans. ,,Ik durfde hier geen tweede te worden”, glunderde ze.