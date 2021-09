Sebastian Vettel vindt dat ook Formule 1 steentje moet bijdragen: ‘Anders is er geen toekomst’

Is dat genoeg? „Nee. Maar is het genoeg wat wij als mensheid en maatschappij doen? Nee, ook niet. Al verschilt dat per land en per persoon natuurlijk”, aldus de viervoudig wereldkampioen, die duidelijk op zijn praatstoel zat ,,We moeten allemaal beseffen dat er veel op het spel staat. Als we niets doen, is er geen toekomst. Dat klinkt duister.”

Toch denk Vettel wel dat er een plek is voor de Formule 1 in deze wereld. Mits we als sport blijven onderzoeken of we meer kunnen doen. We hebben al enkele stappen gezet, maar daar moet het niet bij blijven. De Formule 1 moet zorgen dat het leidend blijft op technologisch gebied en dat het een bijdrage levert aan relevante oplossingen voor de toekomst. Bovendien kunnen we nog meer doen aan bewustwording. Kijk ook naar de toeschouwers, die consumeren van alles tijdens een raceweekeinde. We focussen ons nu op het feit dat het afval in de prullenbak dient te verdwijnen, maar we kunnen ook slimme oplossingen bedenken, waarmee we voorkomen dat er überhaupt een berg afval ontstaat.”

Ook de kalender zou volgens Vettel op de schop moeten. De Aston Martin-coureur pleit voor een logischer rondje over de wereld. ,,Zodat we niet continu op en neer reizen tussen de diverse werelddelen.”

Zandvoort heeft in ieder geval zijn best gedaan om zo’n groen mogelijk evenement op poten te zetten. De organisatie heeft zijn uiterste best gedaan om het voor bezoekers mogelijk te maken om per fiets op trein naar het kustdorp af te reizen.