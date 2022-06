Slechte generale Botic van de Zandschulp richting Wimbledon

De eerste set ging heel erg gelijk op, al was het wel steeds Van de Zandschulp die in de verdrukking leek te komen. Hij moest liefst vier setpunten wegwerken. Twee bij 5-6 en twee in de tie-break. De Nederlander sloeg vervolgens zelf bij zijn eerste setpunt succesvol toe.

Van de Zandschulp, die vorige week op Queen’s de halve finale haalde, kwam in de tweede set wel echt in de problemen, toen hij al vroeg zijn opslag moest inleveren. De Nederlander brak direct terug, om vervolgens weer gebroken te worden door Giron. Deze wist hij niet te repareren en zo verloor hij set twee.

Van der Zandschulp herstelde zich goed en begon uitstekend aan de derde set met een break. Maar Giron knokte zich terug en dus volgde er andermaal een tie-break. Hierin was Van de Zandschulp niet meer bij machte om Giron bij te benen en ging hij hard onderuit.

Tallon Griekspoor, met wie Van de Zandschulp ook nog dubbelt, bereikte maandag al de laatste zestien in Mallorca. Hij versloeg de Spanjaard Feliciano Lopez in twee sets, 7-6 (3) 7-6 (3).

Bekijk ook: Griekspoor kent prima start laatste toernooi in aanloop naar Wimbledon

Pattinama-Kerkhove door in kwalificatie Wimbledon

Lesley Pattinama-Kerkhove heeft de tweede ronde bereikt van de kwalificaties voor Wimbledon. De 30-jarige tennisster won in Roehampton in twee sets van Lea Boskovic uit Kroatië: 6-3 6-2.

In de tweede ronde neemt Pattinama-Kerkhove het op tegen de Spaanse Andrea Lazaro Garcia. Om het hoofdtoernooi van Wimbledon te bereiken, moet de Nederlandse nog twee partijen winnen.

Suzan Lamens is uitgeschakeld in de eerste ronde van de kwalificaties voor Wimbledon. De 22-jarige tennisster verloor in Roehampton in twee sets van de als zevende geplaatste Darja Snigoer uit Oekraïne: 7-5 6-1.

Het was voor Lamens de eerste keer dat ze deelnam aan de kwalificaties van het grandslamtoernooi in Londen. Eerder deze maand debuteerde ze op het grastoernooi van Rosmalen.