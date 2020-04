Hockeyinternational Kemperman spekt kassa sportclubs met ludieke ’sweateractie’

Je hoeft komende zomer niet naar Tokio, je hebt dus wat tijd over en je hoort en leest dat veel clubs zware tijden beleven of tegemoet gaan. Kemperman, speler van Kampong en gevreesd om zijn kiezelharde backhand, besloot de mouwen op te stropen. In samenwerking met het bedrijf 4P United, waar ’Kempi’ partner is, kwam hij met een plan op de proppen dat clubs de mogelijkheid biedt om wat geld te verdienen.

Want de sportclubs kunnen wel wat financiële hulp gebruiken, weet Kemperman. „Er zijn al weken geen barinkomsten meer, inkomsten waar veel clubs van afhankelijk zijn” vertelt de hockeyer. „Ook kan er niet samen worden gesport en dat is ongelooflijk jammer. Sport verbindt en verbroedert, juist in deze tijd moeten we verbonden blijven met ons cluppie.”

Vandaar de naam van de actie helpjecluppie.nl. Hoe de actie werkt? Kemperman: „Leden en supporters van clubs kunnen een unieke sweater bestellen. De gehele opbrengst zal naar de ingevoerde favoriete club van de besteller gaan.”

En dat loont, vervolgt Kemperman, in Oranje goed voor 210 caps en 50 goals. „Dat levert de clubs achttien euro per sweater op. Mocht de actie een succes zijn, dan kan dat bedrag zelfs oplopen omdat we dan kortingen kunnen bedingen bij de leverancier. De site is pas een paar dagen in de lucht, maar trekt al duizenden bezoekers. Mooi om te zien dat het verenigingsleven zo leeft in Nederand.”

De actie is voor Kemperman uiteraard op non-profit basis. „Ik verdien er geen cent mee”, verzekert hij. „Het zou helemaal mooi zijn als zich nog een sponsor meldt, dan zouden we richting de 25 euro gaan die we aan de clubs per sweater kunnen doneren.”