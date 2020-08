Fabio Jakobsen (23) na horrorcrash: ’De artsen in Polen hebben mijn leven gered’

„Het is nu twee weken na mijn crash in Polen. De traumadokters en verpleegsters aan de finish in Katowice hebben mijn leven gered, waarvoor ik hen enorm dankbaar ben. Ik heb een week doorgebracht op de intensive care van het St. Barbara ziekenhuis in Sosnowiec. Hier hebben ze me meteen vijf uur geopereerd en me de kans gegeven om te leven. Ik ben alle medewerkers van dit ziekenhuis erg dankbaar”, aldus Jakobsen.

De renner uit Heukelum vervolgt: „Het was een moeilijke, donkere periode voor mij op de IC, waar ik bang was om niet te overleven. Mede dankzij de organisatie achter de Ronde van Polen en mijn team Deceuninck -Quick-Step kon mijn familie dicht bij me zijn, wat me heel veel kracht gaf.”

Bekijk ook: Dylan Groenewegen zoekt contact met Fabio Jakobsen

Dankbaar richting toekomst kijken

Afgelopen woensdag is Jakobsen overgeplaatst naar het Leids Universitair Medisch Centrum, laat hij weten. „Ik ben opgenomen op de KNO-afdeling en verder behandeld. Stap voor stap kan ik zelfstandiger gaan leven. Momenteel ben ik thuis, waar de wonden in mijn gezicht en mijn blessures kunnen blijven herstellen. Daarnaast moet ik de komende maanden veel rusten vanwege een zware hersenschudding. In de komende weken en maanden zal ik meerdere operaties en behandelingen ondergaan om mijn gezichtsblessures te laten herstellen.”

Fabio Jakobsen stapt in Polen in het vliegtuig. Ⓒ ANP/HH

Volgens de Nederlands kampioen kan hij nu langzaamaan wel weer richting de toekomst kijken. „Hierbij wil ik iedereen laten weten dat ik erg dankbaar ben dat ik nog leef. Alle berichten en woorden van steun hebben me enorm veel kracht gegeven. Stap voor stap kan ik langzaam naar de toekomst kijken, en ik zal vechten om te herstellen.”

Een speciaal woordje heeft Jakobsen voor dr. Rafael, de chirurg in Polen, die hem hielp. „In het bijzonder wil ik Dr. Rafael bedanken, die mijn chirurg in Polen was, Dr. Vanmol, die aanwezig was als teamarts in Polen, Patrick Lefevere, die mijn familie dicht bij mij bracht en Agata Lang en familie die, namens van de Ronde van Polen,het erg goed deed in de zorg voor mijn gezin.”

Jakobsen maakte door toedoen van Dylan Groenewegen op woensdag 5 augustus een horrorcrash tijdens de eerste etappe van de Ronde van Polen. Hij werd met met spoed geopereerd en twee dagen lang in een kunstmatige coma gehouden. De Nederlander liep geen schade aan de hersenen of de ruggengraat op, maar brak wel alle beenderen in zijn aangezicht en verloor alle tanden. De verwachting dat hij terug kan keren in de topsport zou reëel zijn.