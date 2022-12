Van Domselaar leefde mee met ‘nagetrapte’ Van Veenendaal: ’Dat gun je niemand’

Voor de buitenwacht leek het misschien alsof Van Domselaar haar voorganger – onbewust natuurlijk – het laatste zetje richting de uitgang gaf. Het was voor Van Veenendaal, die na enkele mindere seizoenen al niet meer zo onomstreden was voorheen, natuurlijk een hels karwei geworden om zich terug te knokken in het elftal. Het vrouwenvoetbalicoon besloot uiteindelijk om na het EK haar handschoenen aan de wilgen te hangen, al dacht ze daar vóór het toernooi ook al serieus over na.

„Sari vertelde me na het EK dat ze steeds minder plezier in het spelletje had en al langer met de gedachte speelde om te stoppen. Voor haar was het heel fijn dat ik er op het EK stond voor het team. Daardoor kon ze uiteindelijk met een gerust hart met pensioen, vertelde ze. Naast Lize Kop was er nu nog een geschikte opvolger opgestaan. Sari heeft gezegd dat ik haar altijd kan bellen. Ze is een paar maanden op reis geweest en ik heb haar sindsdien niet meer gesproken, maar ik weet dat ik altijd bij haar terecht kan.”

Mark Parsons instrueert zijn spelers. Ⓒ ANP/HH

Mark Parsons

Bondscoach Mark Parsons van de Oranje Leeuwinnen werd kort na het EK de wacht aangezegd. Het was al tijdens het toernooi een publiek geheim dat er eigenlijk geen klik was tussen de spelers en de trainer. De Engelsman praatte veel, maar wist nooit echt de juiste snaar te raken. „Ik heb hem altijd als een fijne man ervaren”, blikt Daphne van Domselaar terug op de periode met Parsons als eindverantwoordelijke.

„Ik was lange tijd geen basisspeler en had daardoor ook niet heel veel met hem te maken, maar voor de rest heb ik prima met hem samengewerkt. Voetbalinhoudelijk heb ik niet zo veel te vertellen over waarom hij moest vertrekken. Ik heb hem na afloop van het EK nog wel bedankt. Dat vond ik wel zo netjes.”

Parsons werd in november aangesteld als nieuwe hoofdtrainer van Washington Spirit. „Mooi dat hij een nieuwe club heeft gevonden en weer aan de bak kan. Hij had voor zijn doen ook wel lang genoeg stil gezeten, denk ik.”