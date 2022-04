’Ter observatie en voor zijn herstel’ Wielrenner Milan Vader voorlopig in ziekenhuis na vreselijke val

Milan Vader Ⓒ Website Jumbo Visma Cycling

Wielrenner Milan Vader blijft de komende dagen in het ziekenhuis om te herstellen van zijn verwondingen na de val van een dag eerder. „Milan blijft in het University Medical Hospital in Bilbao ter observatie en voor zijn herstel. Zodra er nieuws is, komen we met een nieuwe update”, meldde Jumbo-Visma via Twitter.