Krol nu ook op 1500 meter plaaggeest Nuis

De wereldkampioen op deze afstand zette in de laatste rit de beste tijd neer: 1.45,76 (baanrecord). Hij was 0,19 seconde sneller dan olympisch kampioen Kjeld Nuis, die met zilver genoegen moest nemen. De Rus Denis Joeskov veroverde brons met een tijd van 1.46,28.

Vorige week was Nuis bij de eerste wereldbeker in Minsk nog wel de snelste op de 1500 meter. Krol eindigde toen achter Joeskov als derde. Op de 1000 meter moest Nuis in Wit-Rusland wel voorrang verlenen aan Krol, die een week later zijn ploeggenoot nu ook op de 1500 meter de baas bleef.

Krol (27) behaalde in Tomaszów Mazowiecki zijn tweede wereldbekerzege op de 1500 meter en zijn derde in totaal op de individuele nummers. Hij dook in Polen meteen onder de tijd van Nuis en wist in een solide race zijn marge vast te houden.

Patrick Roest, teamgenoot van Krol en Nuis, eindigde als zesde in 1.47,33. Marcel Bosker belandde met een tijd van 1.47,96 op de veertiende plek. Douwe de Vries reed in de B-divisie de tweede tijd: 1.48,46.