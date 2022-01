Sport kort: Lampard als manager Everton terug in Premier League

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Handbalkeepster Duijndam met burn-outklachten uitgeschakeld

15.40 uur: Handbalkeepster Rinka Duijndam heeft vanwege burn-outklachten voor onbepaalde tijd haar sport neergelegd. De international is voorlopig ook niet beschikbaar voor het Nederlands team, meldt het verbond NHV.

De 24-jarige Duijndam, die bij de Duitse Bundesligaclub Thüringer HC onder contract staat, is al twee maanden uit de roulatie. Ze besloot begin december op het laatste moment niet mee te doen aan het WK in Spanje. Ze reisde terug naar Nederland „vanwege persoonlijke redenen”, gaf de bond toen door.

De keepster geeft nu op Instagram een uitgebreide toelichting over haar situatie. „Ik weet niet zo goed waar ik moet beginnen, dus probeer ik mijn gevoel te laten spreken. De afgelopen twee maanden heb ik geprobeerd mezelf rust te gunnen in de hoop dat ik nu wel weer lachend op het handbalveld zou staan. Begin december kwam de klap hard aan toen mijn lichaam en hoofd mij duidelijk aangaven dat mijn emmertje leeg was”, schrijft Duijndam.

„De afgelopen twee jaar zijn zowel privé als sportief zwaar voor me geweest. Ik heb mezelf zover als ik kon gepusht om mijn dromen waar te kunnen maken. Het doet pijn om te voelen hoe angst, verdriet en onmacht langzaam de baas geworden zijn in mijn lichaam. Maar tegelijkertijd ben ik trots. Trots dat ik mijn eigen grenzen aanvoel en er naar geluisterd heb. Daarnaast voel ik dankbaarheid voor alle liefde en steun die ik heb gekregen van familie, vrienden en zelfs van onbekenden. Mijn gezondheid heeft prioriteit en voor nu betekent dit dat ik nog even niet op het handbalveld te vinden ben.”

Lampard als manager Everton terug in Premier League

14.41 uur: Frank Lampard keert als trainer van Everton terug in de Premier League. De 43-jarige Engelsman volgt Rafael Benitez op, die twee weken geleden moest vertrekken bij de club uit Liverpool. Lampard was eerder manager van Derby County en Chelsea. Hij is een contract voor 2,5 jaar overeengekomen.

De 106-voudig international van Engeland werd een jaar geleden ontslagen bij Chelsea, de club waarvoor hij het grootste deel van zijn carrière speelde. Als voetballer won Lampard met Chelsea drie keer de Premier League en ook de Champions League (2012) en Europa League (2013). De Engelsman begon als trainer bij Derby County en ging in 2019 bij Chelsea aan de slag. Lampard mocht flink investeren in de selectie van de ’Blues’, maar vanwege tegenvallende prestaties greep de clubleiding begin vorig jaar in. Onder leiding van zijn opvolger Thomas Tuchel won Chelsea de Champions League.

Everton staat op de zestiende plaats in de Premier League, maar net boven de degradatiezone. De club versterkte zich onlangs op huurbasis met Anwar El Ghazi (Aston Villa) en waarschijnlijk komt ook Donny van de Beek op huurbasis naar Goodison Park. De oud-Ajacied komt bij Manchester United amper in actie. Volgens Engelse media wordt hij maandag medisch gekeurd.

Oranje-opponent Polen kiest voor bondscoach uit eigen land

14.10 uur: De Poolse voetbalbond heeft Czeslaw Michniewicz aangesteld als nieuwe bondscoach. De 51-jarige Pool volgt Paulo Sousa op, de Portugees die eind vorig jaar opstapte om trainer te worden van de Braziliaanse club Flamengo. Polen is dit jaar in de Nations League tegenstander van het Nederlands elftal.

Het land van aanvoerder Robert Lewandowski wist zich niet rechtstreeks te plaatsen voor het WK in Qatar, maar is aangewezen op de play-offs. Polen speelt eind maart in de halve finales van die play-offs tegen Rusland.

Het Nederlands elftal ontvangt Polen op 10 juni in De Kuip. De uitwedstrijd staat voor 22 september op het programma. België en Wales zijn de andere opponenten in de groep van de Nations League.

Michniewicz leidde Legia Warschau vorig jaar naar de landstitel in Polen. Hij werd eerder landskampioen met Zaglebie Lubin en was bondscoach van Jong Polen. De Pool krijgt nu de opdracht zijn land naar het WK in Qatar te loodsen. Hij ondertekende een contract tot het einde van het jaar, met een optie op verlenging.

Groenewegen debuteert voor nieuwe ploeg in Saudi-Arabië

11.37 uur: Dylan Groenewegen debuteert deze week in de Ronde van Saudi-Arabië voor zijn nieuwe ploeg BikeExchange-Jayco. De 28-jarige Amsterdammer, overgekomen van Jumbo-Visma, gaat vanaf woensdag in de vijfdaagse etappekoers op jacht naar zijn eerste zege in Australische dienst.

„Ik zie wel een aantal kansen om het jaar hier goed te beginnen”, zegt Groenewegen. „De concurrentie is zoals altijd groot, maar we hebben een sterk team om me te helpen in de sprints. Ik kijk ernaar uit om met deze jongens te koersen.”

De sprinter liet begin december zijn contract bij Jumbo-Visma ontbinden. Vanwege de klassementsambities van de Nederlandse ploeg in de grote rondes zag Groenewegen weinig kansen meer voor zichzelf. Hij stapte daarom over naar BikeExchange-Jayco, waar landgenoot Tristan Hoffman een van de ploegleiders is. Groenewegen krijgt in Saudi-Arabië steun van onder anderen Jan Maas, ook nieuw bij de Australische ploeg. De Sloveen Luka Mezgec is de beoogde ’lead-out’ van Groenewegen, de man die de sprints voor hem moet aantrekken.

Tiende zege op rij in NBA voor basketballers Phoenix Suns

08.27 uur: De basketballers van Phoenix Suns hebben met hun tiende overwinning op rij de eerste plaats in de NBA verstevigd. De Suns boekten tegen San Antonio Spurs al hun veertigste zege van het seizoen: 115-110. De ploeg uit Phoenix verloor pas negen wedstrijden en gaat fier aan kop in het westen.

Routinier Chris Paul (36) maakte 20 punten voor de Suns en gaf ook nog eens 19 assists. Devin Booker was zoals zo vaak dit seizoen de topscorer van Phoenix Suns met 28 punten. De Spurs stonden 2 minuten voor tijd nog met 108-106 voor, maar via twee rake driepunters van Booker pakte de thuisclub weer de winst.

Utah Jazz verloor met 126-106 bij Minnesota Timberwolves. Karl-Anthony Towns tekende bij de Timberwolves voor een zogeheten triple-double: 31 punten, 11 rebounds en 10 assists. NBA-kampioen Milwaukee Bucks moest voor eigen publiek een zware nederlaag incasseren tegen Denver Nuggets: 100-136. Nikola Jokic was met 18 punten en 15 assists de belangrijkste man bij de Nuggets.

Los Angeles Rams en Cincinnati Bengals strijden om Super Bowl

08.20 uur: De strijd om de Super Bowl gaat tussen Los Angeles Rams en Cincinnati Bengals. De finale van de American footballcompetitie NFL, jaarlijks een van de best bekeken sportevenementen ter wereld, vindt op zondag 13 februari plaats in het SoFi-stadion van de Rams in LA.

De Rams stonden drie jaar geleden ook in de finale, maar toen moesten ze het afleggen tegen New England Patriots van superster Tom Brady. De quarterback won vorig jaar zijn zevende Super Bowl met Tampa Bay Buccaneers.

Los Angeles Rams bereikte de eindstrijd door San Francisco 49ers met 20-17 te verslaan, na een achterstand van 17-7. In het laatste kwart sloeg de thuisclub toe. Cincinnati Bengals versloeg Kansas City Chiefs na verlenging met 27-24. Halverwege het tweede kwart stonden de Chiefs nog met 21-3 voor. Evan McPherson schoot in de extra tijd de winnende punten binnen. De Bengals mogen daardoor voor het eerst in 33 jaar weer om de Super Bowl strijden.