Feest in de kleedkamer op donderdagavond in België. Ⓒ BSR/SOCCRATES

ALKMAAR - De day after the night before is er voor AZ één van uitersten. De club krijgt twee duels tegen Manchester United als ultieme beloning voor het bereiken van de groepsfase van de Europa League opgediend. Maar niet veel later wordt ook duidelijk dat het eigen stadion door het dakdrama nog een behoorlijke tijd verboden terrein zal zijn.