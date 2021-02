Ajax-trainer Erik ten Hag: ’Ik ben niet bang voor Lille’

Volgens de coach won Ajax vorige week vooral bij Lille (1-2) omdat het de thuisploeg niet in het favoriete spel liet komen. „Zij wachten op een foutje en slaan dan vaak heel snel toe”, zei hij. „Dat doen ze zo goed dat ze bovenaan staan in Frankrijk. Dat is nogal wat. Ze staan boven Paris Saint-Germain en Lyon. Dat is erg knap.”

Lille presteert dit seizoen nog beter in uitduels dan in eigen stadion. De club won dit seizoen al ruim bij AC Milan (0-3) en Slavia Praag (1-4). Lille verloor vooralsnog slechts een uitwedstrijd in de Franse competitie. „Maar ik ben niet bang voor ze”, zei Ten Hag. „Ik vertrouw op mijn eigen ploeg. Ik geloof in mijn spelers.”

Nico Tagliafico is er niet bij tegen Lille. Ⓒ ANP

Bekijk ook: Ajax maakt diepe indruk in Franse media

Geen Mazraoui en Tagliafico

De basisformatie van Ajax is de de laatste weken aardig in elkaar gevallen. Lisandro Martínez en Edson Álvarez zijn bijna niet meer weg te denken uit het favoriete elftal van Ten Hag. „Zij geven ons kracht en gif”, erkende de coach van Ajax. „Maar we hebben ook andere spelers die vechten als het fout gaat. Ik vind dat we beter zijn gaan voetballen en zie steeds meer automatismen. Maar we kunnen ook strijden als het fout dreigt te gaan. Ook dat hebben we laten zien, ook weer bij Lille”, doelde hij op de twee late treffers van zijn ploeg.

Ajax mist tijdens het tweede duel met Lille beide geblesseerde vleugelverdedigers Noussair Mazraoui en Nicolás Tagliafico. Ryan Gravenberch keert terug van een schorsing. Het ligt voor de hand dat Daley Blind aan de linkerkant voor Tagliafico gaat spelen. „Maar Rensch kan daar ook goed voetballen”, zei Ten Hag. Rensch verving de afgelopen weken de geblesseerde rechtsback Mazraoui. Ten Hag heeft met Jurriën Timber en Sean Klaiber nog twee spelers in zijn selectie die rechts in de defensie kunnen spelen.

De winnaar van de dubbele ontmoeting tussen Ajax en Lille kwalificeert zich voor de achtste finales die op 11 en 18 maart worden afgewerkt.

Blind en Schuurs

Daley Blind en Perr Schuurs kunnen zich donderdag tijdens het thuisduel van Ajax met Lille geen kaart meer permitteren. Bij een volgende prent zijn ze geschorst voor het eerstvolgende Europese duel van hun club.