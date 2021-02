Cristiano Ronaldo (35) ook in Italiaanse bekertopper de grote man

Lautaro Martinez opende al in de zevende minuut de score voor Inter. Toen werd het echter tijd voor de Ronaldo-show. Eerst scoorde hij vanaf de elfmeterstip de gelijkmaker in de 26e minuut, een kleine tien minuten later zette de Portugese vedette - die vrijdag 36 wordt - de Oude Dame op voorsprong. Bij Internazionale ontbrak de geschorste spits Romelu Lukaku.

Trainer Andrea Pirlo haalde Ronaldo in de 76e minuut echter naar de kant om hem te sparen. Alvaro Morata was zijn vervanger. De Portugees was het zichtbaar niet eens met de keuze van zijn coach en ging mokkend op de bank zitten. Later was CR7 vooral druk bezig met zijn ploeggenoten coachen vanaf de bank.

De Ligt zag nog geel, maar ook dat ’Juve’ de winst over de streep wist te trekken. Volgende week dinsdag is de return in Turijn. De andere halve finale gaat tussen Atalanta Bergamo en Napoli.