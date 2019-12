’Zandvoort hoe dan ook sensationeel’

„Laat ik eerst nog eens zeggen dat het heel knap is dat ze het voor elkaar gebokst hebben daar. Er moest toch een serieus bedrag op tafel komen en dat heeft een aantal enthousiaste ondernemers opgepakt. Chapeau daarvoor. Zij hebben met die investering hun ballen op tafel gelegd. Bij veel andere circuits komt het geld toch uit de pot van de overheid. Het is supergaaf voor de Nederlandse fans. Waar je ook kijkt over de hele wereld, het oranje valt altijd op. Wat supportersschare betreft behoort Nederland tot de grootste landen.

Er wordt nu ook steeds meer bekend over de aanpassingen aan het circuit. Het valt me op dat veel mensen hun mening alweer klaar hebben, onder meer over die twee kombochten. Maar het is vooraf gewoon heel lastig in te schatten. Voordeel is wel dat er tegenwoordig maar één bandenleverancier is, Pirelli, die kiest welke compounds ze meenemen naar iedere race. In mijn tijd had je nog de strijd tussen Michelin en Bridgestone. Dat was hard tegen hard, maar daar werden de banden niet beter van.

Christijan Albers Ⓒ RENE BOUWMAN

Een ding is zeker: het wordt hoe dan ook een sensationeel circuit om met een Formule 1-auto overheen te rijden. Dat wordt echt iets groots. Het kan best een optocht worden, want het is natuurlijk niet breed. Maar je kan ook rekenen op een heel stoere, tactische Grand Prix. Op Zandvoort heb je te maken met aspecten als wind en zand op de baan. Tijdens de kwalificatie kan het heel bepalend zijn wanneer je precies naar buiten gaat. Max Verstappen heeft natuurlijk ook niet superveel gereden op Zandvoort, maar wel meer dan zijn concurrenten. Er kunnen altijd kleine dingen zijn waar hij voordeel uithaalt, omdat hij toch al dat gevoel heeft daar. Het wordt een geweldig weekeinde in mei 2020.”