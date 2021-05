Handboogschutters: ’In deze vorm zijn we in Tokio medaillekandidaat’

Gabriela Schloesser-Bayardo en Sjef van den Berg boekten onlangs een wereldbekerzege. Ⓒ Getty Images

AMSTERDAM - Richting olympisch Tokio richten de Nederlandse handboogschutters hun pijlen eerst op de Europese titelstrijd in Turkije. Het zelfvertrouwen is groot binnen de Oranje-equipe na de recente wereldbekerzege van Gabriela Schloesser-Bayardo en Sjef van den Berg in de olympische mixed team recurve-klasse. „Het was een aangename tussentijdse toets”, zegt bondscoach Ron van der Hoff over de indrukwekkende triomf in Lausanne.