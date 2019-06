’Over 200 jaar praten we nog over Nadal’

Nadal versloeg zondag Dominic Thiem in de finale in vier sets, waardoor de op Mallorca geboren tennisser nu de Franse Open 12 maal op zijn naam heeft geschreven, een absoluut record. „Dit is echt niet te verbreken”, stelt Rusedski tegen de BBC.

Nadal is pas de tweede speler in de tennishistorie die één toernooi twaalf keer wist te winnen. Martina Navratilova deed ditzelfde kunstje op het tennistoernooi van Chicago, tussen 1978 en 1992.

„De meeste spelers winnen niet eens twaalf titels tijdens hun gehele carrière, hij wint er alleen al zoveel op Roland Garros. Als we allemaal allang dood zijn, 200 jaar vanaf nu, zullen mensen praten over Rafael Nadal en Roland Garros. Het is niet te bevatten. Dit is de Tour de France van tennis en om die dan 12 keer te winnen is bovenmenselijk.”

Greg Rusedski Ⓒ Hollandse Hoogte