Steven Berghuis zou vertrek Erik ten Hag betreuren

Premium Voetbal

Kerkhof onder de lat bij ’keepersclub’ PSV

PSV is de club van de topkeepers Jan van Beveren, Hans van Breukelen en Heurelho Gomes, maar het is al jaren kwakkelen geblazen onder de lat in Eindhoven. Het opnieuw passeren van Joël Drommel voor Yvon Mvogo voor de eerste kwartfinalewedstrijd tegen Leicester City is een nieuw hoofdstuk in alle ver...