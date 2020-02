Mercedes showt nieuwe ’liefde’ van Lewis Hamilton

De Duitse renstal, die al jaren de koningsklasse van de autosport domineert, gaf via de sociale media de eerste beelden van de W11 vrij. Maandag had Mercedes al de kleurstelling van de bolide onthuld bij de presentatie van de nieuwe hoofdpartner Ineos. De komst van Ineos zorgt voor rode accenten op de auto die verder zoals gebruikelijk zilver van kleur is, met enkele mintgroene strepen.

„Liefde hangt in de lucht”, schreef Mercedes op Twitter bij enkele foto’s van de W11. Omdat de reglementen voor dit seizoen amper zijn gewijzigd, vertoont de nieuwe ’Silberpfeile’ veel gelijkenissen met zijn voorganger. Het verschil zit in de details, aldus Mercedes. Zo zijn de voorvleugel en de neus wat ’ronder’ dan vorig seizoen, om de luchtstromen beter te geleiden.