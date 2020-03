Ploegleider Steven de Jongh: ’Ik vrees dat we lange tijd niet kunnen fietsen’

Het virus en de daaraan gekoppelde ziekte Covid-19 verhindert tal van sportevenementen. De Jongh noemt het lastig, maar benadrukt dat hij de sport niet als een groot slachtoffer ziet. „Mensen die besmet raken en hun omgeving, het bedrijfsleven, daar zijn de gevolgen enorm. Wij vinden onszelf niet zo belangrijk”, stelde de oud-renner, gevraagd naar de impact van het virus in het peloton.

Er wordt gefietst in Frankrijk, met tal van voorzorgsmaatregelen. „Bidons weggooien is uit den boze omdat een eventueel besmette renner zo het virus kan verspreiden. De huldigingen zijn sober, er zijn geen interviews op het podium voor de start en er slapen niet meer dan twee ploegen in hetzelfde hotel”, vertelde De Jongh, terwijl de bus van Trek-Segafredo parkeerde op een afgesloten terrein in Chevreuse. „Hier mogen nog alleen mensen met een accreditatie komen. Er moet zo min mogelijk interactie zijn. De koersorganisatie ASO heeft hard gewerkt om deze koers alsnog mogelijk te maken.”

Het niet doorgaan van de Tirreno-Adriatico deed de ploeg besluiten Vincenzo Nibali door te schuiven naar Parijs-Nice. De Italiaan verving Koen de Kort, wiens deelname al twijfelachtig was na een val in de Ronde van de Algarve. Nibali komt niet uit een risicogebied. „Hij woont in Zwitserland.”

Ploegen als Jumbo-Visma, Ineos en Mitchelton-Scott zegden af voor de ’Koers naar de Zon’, een keuze die De Jongh deels begrijpt. „Toch ben ik blij dat de koers doorgaat en wij hier rijden. Het is misschien wel een van de laatste wedstrijden voorlopig. We zien aan China en Italië hoe lang het duurt voordat de besmettingscijfers niet meer hoger worden.”

De Jongh laat zich leiden door de autoriteiten. „Zolang zij zeggen dat het op deze manier veilig is voor de gezondheid, zien wij geen noodzaak niet te fietsen. Maar ik vrees dat het binnen een paar dagen zomaar klaar kan zijn.”