Ajacied Antony helpt Brazilië aan olympische zege op Duitsland

De 24-jarige Richarlison is dispensatiespeler bij Brazilië, net als de 38-jarige Dani Alves. Hij scoorde driemaal in het eerste half uur. Matheus Cunha miste in de eerste helft een strafschop voor Brazilië. Na rust profiteerde Nadiem Amiri van een foutje van de Braziliaanse doelman Santos. Ragnar Ache maakte het duel in de 84e minuut nog even spannend (3-2). Maar in blessuretijd bepaalde Paulinho de eindstand.

Duitsland speelde vanaf de 63e minuut met een man minder. Maximilian Arnold werd met twee gele kaarten van het veld gestuurd. Antony had een basisplaats bij Brazilië. De aanvaller van Ajax bereidde de openingstreffer voor.

Argentinië verloor verrassend van Australië (0-2). Lachlan Wales en Marco Tilio maakten de doelpunten in Sapporo. Argentinië speelde in de tweede helft met een man minder. Francisco Ortega kreeg in blessuretijd van de eerste helft twee gele kaarten.

Eerder op donderdag ging Frankrijk hard onderuit tegen Mexico (4-1). Alexis Varga, Sebastian Cordova, Uriel Antuna en Eduardo Aguirre maakten de doelpunten voor Mexico. Pierre-André Gignac benutte bij een achterstand van 2-0 een strafschop voor Frankrijk.

Ook Spanje stelde teleur tijdens de eerste groepswedstrijd. De ploeg bleef tegen Egypte steken op een gelijkspel (0-0). Spanje kan tijdens de Spelen beschikken over Unai Simon, Eric García, Pedri, Dani Olmo en Mikel Oyarzabal. Zij maakten ook deel uit van de Spaanse selectie voor het EK. Ook Dani Ceballos (Real Madrid) en Óscar Mingueza (Barcelona) zijn naar Japan gereisd.