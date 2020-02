Drastische maatregel in Engeland: jeugdspelers mogen niet meer koppen

„Spelers onder de 16 jaar gaan met onmiddellijke ingang niet meer trainen op koppen”, zo is maandagmiddag te lezen in een statement van de FA, de Britse voetbalbond. Wel mogen de kinderen de bal nog met het hoofd raken. Aanleiding voor deze drastische maatregel zijn de recente uitslagen van een onderzoek, waaruit blijkt dat oud-voetballers liefst drie keer zo vaak overlijden als gevolg van een neurodegeneratieve aandoening dan ’andere’ mensen die niet voetballen.

Risico’s minimaliseren

Ook in Schotland verbant de voetbalbond het koppen tijdens de trainingen voor spelers tussen de 6 en 17 jaar. De maatregel gaat niet op voor jeugdwedstrijden in Engeland en Schotland, daar mag ’gewoon’ gekopt worden omdat dat in de jeugd nog stukken minder voorkomt dan bij wedstrijden in de senioren. De FA benadrukt dat het koppen niet dé aanwijsbare oorzaak is van het hogere aantal sterfgevallen onder oud-voetballers, maar dat de bond de maatregel neemt om de mogelijke risico’s te minimaliseren.

„Deze maatregel is een onderdeel van de evolutie van onze richtlijnen en zal trainers en leraren helpen om het koppen te verminderen en uiteindelijk weg te krijgen uit het jeugdvoetbal”, verklaart Mark Bullingham, algemeen directeur van de FA. „Koppen komt in de jeugdwedstrijden al niet heel veel voor, dus dit is een verantwoorde maatregel zonder het plezier van de kinderen te laten verdwijnen.”

UEFA-richtlijnen

Les Howie, hoofd jeugdopleidingen van de FA, voegt daar aan toe: „Natuurlijk snappen we dat mensen hier kritiek op hebben, en we weten ook niet of het daadwerkelijk zal helpen. Dat zal over een flink aantal jaren moeten blijken, als we nieuw onderzoek hebben laten doen. Bovendien volgen we hiermee richtlijnen van de UEFA, die waarschijnlijk later dit jaar met haar medische richtlijnen naar buiten komt.”

Naast de Engelse en Schotse bonden, gaat ook de Ierse voetbalbond mee in het nieuwe protocol. Het enige land aan de overkant van de Noordzee dat zich (nog) niet committeert, is Wales. De jongetjes die Ryan Giggs en Gareth Bale als hun grote voorbeelden hebben, mogen nog gewoon volop oefenen op koppen tijdens de trainingen.