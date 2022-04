Schöne over glansperiode Ajax: ‘Met open mond naar Frenkie kijken’

Voetbal

FC Volendam stelt promotie naar Eredivisie veilig

FC Volendam keert terug in de Eredivisie. De formatie van trainer Wim Jonk rekende vrijdagavond in een uitwedstrijd na een zwaarbevochten zege af met FC Den Bosch (1-2) en dat was genoeg om promotie naar het hoogste niveau veilig te stellen.