Olympisch nieuws: Femke Bol leidt estafettevrouwen naar finale 4x400 meter

Amerikaanse basketballers treffen Frankrijk in finale

14.55 uur: De Amerikaanse basketballers staan weer in de finale van de Olympische Spelen. De formatie met sterren uit de NBA klopte Australië in de halve eindstrijd (97-78) en treffen ’angstgegner’ Frankrijk in de finale. De Fransen waren in de andere halve finale met 90-89 te sterk voor Slovenië.

Australië maakte het de Verenigde Staten lastig en nam een voorsprong van 41-26. Kevin Durant maakte 23 punten voor de Amerikanen.

De Verenigde Staten beleefden een matige voorbereiding op de Spelen. Omdat de play-offs in eigen land pas laat eindigden, gaven meerdere sterspelers de voorkeur aan rust. Sommige ontbraken vanwege een coronabesmetting, een aantal arriveerde pas op het laatste moment in Tokio.

Eerder op deze Spelen verloren de Amerikaanse basketballers al van Frankrijk (76-83). Het was de zesde nederlaag in totaal voor de Amerikanen door de jaren heen op het evenement. Argentinië won het olympisch toernooi in 2004, sindsdien was het goud voor de Verenigde Staten.

Liemarvin Bonevacia achtste in olympische finale 400 meter

14.24 uur: Liemarvin Bonevacia is in de olympische finale van de 400 meter in Tokio op de achtste en laatste plaats geëindigd. De 32-jarige atleet van Curaçao noteerde een tijd van 45,07.

Steven Gardiner van de Bahamas won het goud in 43,85, het zilver was voor Anthony Zambrano uit Colombia (44,08) en brons ging naar Kirani James uit Grenada (44,19).

Bonevacia strandde op de Spelen van 2012 en 2016 in de halve finales, maar in Tokio steeg hij boven zichzelf uit door zich met een Nederlands record van 44,62 te plaatsen voor de finale.

Amerikaanse voetbalsters pakken brons op Spelen

13.01 uur: De Amerikaanse voetbalsters hebben het olympisch toernooi met een bronzen medaille verlaten. De regerend wereldkampioen was in de troostfinale te sterk voor Australië (4-3).

Megan Rapinoe en Carli Lloyd scoorden tweemaal voor de Verenigde Staten, die het Nederlands elftal in de kwartfinale na strafschoppen uitschakelden. Amerika verloor in de halve finale van Canada (0-1), dat vrijdag in de eindstrijd tegen Zweden om een gouden medaille strijdt.

De eindstrijd is vanwege de hitte verplaatst naar de Japanse avond. De aftrap is nu om 14.00 uur Nederlandse tijd.

Femke Bol leidt estafettevrouwen naar olympische finale 4x400 meter

12.49 uur: Het Nederlands vrouwenteam op de 4x400 meter estafette heeft zich op de Olympische Spelen van Tokio geplaatst voor de finale. De atletes Lieke Klaver, Lisanne de Witte, Laura de Witte en Femke Bol eindigden in hun serie als vierde in een tijd van 3.24,01, een Nederlands record. Het oude nationale record stond op 3.26,98.

Bij het passeren van de finish streed Bol met Groot-Brittannië en Canada om de derde plaats. De Britse loopsters bleken 0,02 sneller dan de Nederlandse ploeg. De eerste drie viertallen uit beide series verzekerden zich van een finaleplaats, evenals de twee beste teams met de beste tijd. Nederland noteerde de beste tijd buiten de zes automatisch gekwalificeerde teams.

Bij het ingaan van de laatste ronde lag Nederland op de zevende plaats. Toen Bol het stokje overnam van De Witte begon het Nederlandse viertal echter aan een inhaalrace. Vooral in het tweede deel van haar 400 meter boekte Bol veel terreinwinst. Klaver, Lisanne en Laura de Witte en Bol liepen in totaal de vijfde tijd. In de andere serie was alleen Polen sneller.

De finale is zaterdag om 14.30 uur Nederlandse tijd.

De Nederlandse atletiekploeg doet in Tokio mee op alle vijf de estafettenummers. Bol, Klaver en Lisanne de Witte kwamen al in actie op de 4x400 meter gemengd. In de finale reikte het team tot de vierde plaats. Bol liep toen een splittijd van 49,74 seconden. De 21-jarige Amersfoortse veroverde individueel brons op de 400 meter horden in een Europees record van 52,03. Klaver en De Witte strandden individueel in de halve finales van de 400 meter.

Russische volleyballers naar finale

08.43 uur: De Russische volleyballers staan zaterdag in de olympische finale. Ze waren in de halve eindstrijd te sterk voor Brazilië: 3-1 (18-25 25-21 26-24 25-23).

Rusland stuit in de finale op Frankrijk of Argentinië, die donderdag nog tegen elkaar spelen. De verliezers van de halve finales strijden zaterdag om brons.

Waterpolosters verslaan China en strijden verder om vijfde plaats

08.07 uur: De Nederlandse waterpolosters hebben China verslagen op de Olympische Spelen met 13-6 (1-0 5-2 2-1 5-3). Ze verzekerden zich met die zege van een duel, zaterdag, om de vijfde plaats tegen Australië of Canada.

Maartje Keuning scoorde vijfmaal tegen China. De ploeg van bondscoach Arno Havenga verspeelde in de kwartfinale tegen Hongarije (11-14) een kans op een medaille. Veel speelsters wilden Japan na die nederlaag zo snel mogelijk verlaten. Maar uiteindelijk zijn ze er toch in geslaagd om zich enigszins op te laden voor het duel met China.

Slechte tweede ronde voor golfster Van Dam op Spelen

07.38 uur: Anne van Dam heeft zich in de tweede ronde van het olympisch golftoernooi niet kunnen verbeteren. Ze had maar liefst 78 slagen nodig, zeven boven het baangemiddelde, en zakte naar een voorlopige 59e en voorlaatste positie van het algemeen klassement. Niet alle vrouwen hebben de tweede rond beëindigd.

Van Dam draait tot nu toe geen goed seizoen. Op de jaarranglijst van de vrouwengolfbond LPGA neemt ze de 123e positie in en op de wereldranglijst is ze weggezakt naar plaats 155. Bij haar laatste toernooi voor de start van de Spelen, twee weken terug bij de Amundi Evian Championship in Frankrijk, eindigde ze onderin.

Het olympisch golftoernooi voor vrouwen wordt mogelijk met een dag ingekort. De weersverwachtingen duiden erop dat er zaterdag, de geplande slotdag, niet kan worden gespeeld. Het zou dan een tropische dag worden met veel onweer boven de baan op de Kasumigaseki Country Club.

„We hebben de deelneemsters gezegd dat ze er voorbereid op moeten zijn dat het toernooi maar drie rondes kent”, aldus de organisatie. „Normaal gesproken willen we een beslissing nemen voordat de derde ronde begint. Maar dat is lastig. Voorlopig hopen we nog dat de verwachtingen er morgen anders uitzien.”

Duitse hockeyers voor het eerst in 21 jaar zonder medaille

5.58 uur: De Duitse hockeyers hebben voor het eerst in 21 jaar geen medaille gehaald op het olympisch toernooi. Het land verloor in de strijd om brons van India, 4-5. In Sydney 2000 waren de Duitsers voor de laatste keer naast het podium geëindigd.

De finale gaat tussen Australië en België. Australië was verantwoordelijk voor de uitschakeling van Nederland in de kwartfinale.

Kogelstoter Crouser maakt favorietenrol in Tokio waar

5.56 uur: Ryan Crouser heeft bij de Olympische Spelen in Tokio het kogelstoten gewonnen. De favoriet uit de Verenigde Staten kwam tot de afstand van 23,30 meter.

De 28-jarige Amerikaan gooide maar liefst drie keer een olympisch record. 22,83 bij zijn eerste poging, 22,93 in zijn tweede en de winnende afstand in zijn laatste. Daarmee bleef hij slechts 7 centimeter verwijderd van het wereldrecord, dat hij in juni nog gooide.

Landgenoot Joe Kovacs eindigde als tweede, voor de Nieuw-Zeelander Tom Walsh. In Rio de Janeiro vijf jaar geleden stonden dezelfde mannen in dezelfde volgorde op het podium.

Djokovic kijkt al vooruit naar Spelen van 2024 in Parijs

4.14 uur: Als het aan de 34-jarige Novak Djokovic ligt, is hij er over drie jaar op de Olympische Spelen gewoon nog bij. Dat maakte de nummer 1 van de wereld duidelijk op Twitter.

„Het was een eer om Servië te vertegenwoordigen op de Olympische Spelen. Ik weet van mezelf dat ik alles heb gegeven voor een medaille en kijk er naar uit om sterker terug te komen in Parijs”, schreef de 20-voudig grandslamkampioen op sociale media.

Djokovic zag op de Spelen in Tokio zijn missie stranden om zich te verzekeren van de de zogenoemde ’golden grand slam’, winst van alle grandslamtoernooien en olympisch goud in hetzelfde jaar. Djokovic verloor in de halve finales van de Duitser Alexander Zverev en moest in de strijd om brons ook zijn meerdere erkennen in de Spanjaard Pablo Carreño Busta.

De tennissers zijn in voorbereiding op de US Open. Het laatste grandslamtoernooi van het jaar begint op maandag 30 augustus. Djokovic is dit jaar nog ongeslagen op de grand slams.

BMX’er Fields na zware val ontslagen uit ziekenhuis

2.45 uur: BMX’er Connor Fields is in Tokio ontslagen uit het ziekenhuis, nadat hij eerder op het olympisch toernooi zwaar ten val was gekomen en hersenletsel had opgelopen. De Amerikaanse kanshebber op een medaille miste daardoor de finale.

„Hij gaat nu naar huis, om bij zijn familie en vrienden verder te herstellen”, liet de Amerikaanse wielerbond weten. De 28-jarige renner meldde zelf op Twitter dat thuis ook zijn revalidatie gaat beginnen. „Op dit moment kan ik nauwelijks 5 minuten op mijn benen blijven staan, maar we werken er aan.”

Field won in Rio de Janeiro 2016 goud, dat nu naar de Nederlander Niek Kimmann ging.

Mogelijk dagje minder golf in Tokio

2.42 uur: Het olympisch golftoernooi voor vrouwen wordt mogelijk met een dag ingekort. De weersverwachtingen duiden erop dat er zaterdag, de geplande slotdag, niet kan worden gespeeld. Het zou dan een tropische dag worden met veel onweer boven de baan op de Kasumigaseki Country Club.

„We hebben de deelneemsters gezegd dat ze erop voorbereid moeten zijn dat het toernooi maar drie rondes kent”, aldus de organisatie. „Normaal gesproken willen we een beslissing nemen voordat de derde ronde begint. Maar dat is lastig. Voorlopig hopen we nog dat de verwachtingen er morgen anders uitzien.”

De speelsters zijn inmiddels begonnen aan de tweede ronde. De Nederlandse Anne van Dam heeft een tegenvallende eerste ronde achter de rug.