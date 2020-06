Vincent Janssen besmet met corona

Volgens Janssen gaat het relatief goed met hem. Hij zit thuis in isolatie en hoopt snel weer fit te zijn.

De 26-jarige Janssen verruilde 4 jaar geleden AZ voor Tottenham Hotspur, dat zo'n 20 miljoen euro voor hem betaalde. Hij kreeg nauwelijks speeltijd bij de club uit Londen en werd vorig seizoen met Monterrey landskampioen.

Janssen kwam in 2016 en 2017 in totaal zeventien keer uit voor het Nederlands elftal. In die interlands maakte de in Heesch geboren centrumspits zeven goals. Tijdens de EK-kwalificatie-interland tegen Zweden (2-0) kwam hij voor de laatste keer uit voor het Nederlands elftal.